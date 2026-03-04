Ричмонд
Собака Мирры Андреевой побывала на кортах Индиан-Уэллса: видео

Первая ракетка России Мирра Андреева привезла своего четвероногого друга на турнир в США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

8-я ракетка мира Андреева провела тренировку на кортах в американском Индиан-Уэллсе, вместе со спортсменкой занатие посетила ее собака по кличке Рэсси. Видео с питомцем было опубликовано в соцсетях.

Напомним, Мирра Андреева завела собаку в конце 2025 года. В одном из интервью теннисистка призналась, что назвала питомца в честь персонажа из фильма «Приключения Электроника». В картине Рэсси (Редчайшая Электронная Собака, Страус и так далее) — пес-робот, созданный Электроником. В фильме роль животного исполнила собака породы эрдельтерьер.

В 2024 году Мирра Андреева рассказала, что мама обещала подарить ей собаку, если она войдет в топ-20 мирового рейтинга. 2024 год Андреева завершила на 16-м месте в рейтинге лучших теннисисток мира.

На данный момент 18-летняя Андреева готовится выступить на турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. В минувшем сезоне теннисистка стала победительницей турнира, обыграв в финале представительницу Беларуси Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).

Турнир в Индиан-Уэллсе стартует 4 марта и завершится 15 марта. Его общий призовой фонд составляет $9,4 млн.

