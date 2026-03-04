Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянской теннисистке угрожали убийством за отказ сдать матч

Лукреция Стефанини сообщила, что ей угрожали физической расправой в случае победы в матче квалификации турнира категории WTA 1000 в Индиан‑Уэллсе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

2 марта Стефанини в полуфинале квалификации уступила Виктории Хименес Касинцевой из Андорры со счетом 6:4, 4:6, 4:6. Позже 27‑летняя итальянка в социальных сетях рассказала, что перед игрой получила угрозы от неизвестных с требованием проиграть матч.

По словам Стефанини, она получила сообщение в мессенджере, в котором ей и ее семье угрожали, если она выиграет матч. Спортсменка сразу обратилась в WTA, организация обеспечила ей дополнительную охрану.

«Они упомянули моих родителей, место моего рождения и прислали фотографию пистолета», — сказала Стефанини.

Лукреция Стефанини занимает 138-е место в рейтинге WTA с 550 очками. В топ-3 входят Елена Рыбакина (7253), Ига Швентек (7588) и Арина Соболенко (10675).

Турнир категории WTA-1000 в США стартовал 4 марта и завершится 15 марта.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше