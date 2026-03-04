Итальянской теннисистке угрожали убийством за отказ сдать матч

2 марта Стефанини в полуфинале квалификации уступила Виктории Хименес Касинцевой из Андорры со счетом 6:4, 4:6, 4:6. Позже 27‑летняя итальянка в социальных сетях рассказала, что перед игрой получила угрозы от неизвестных с требованием проиграть матч.
По словам Стефанини, она получила сообщение в мессенджере, в котором ей и ее семье угрожали, если она выиграет матч. Спортсменка сразу обратилась в WTA, организация обеспечила ей дополнительную охрану.
«Они упомянули моих родителей, место моего рождения и прислали фотографию пистолета», — сказала Стефанини.
Лукреция Стефанини занимает 138-е место в рейтинге WTA с 550 очками. В топ-3 входят Елена Рыбакина (7253), Ига Швентек (7588) и Арина Соболенко (10675).
Турнир категории WTA-1000 в США стартовал 4 марта и завершится 15 марта.