«Как в голливудском фильме». Медведев — о дороге из Дубая в США

«Немножко тяжело. Дорога была длинная и сложная в плане логистики. Было тяжело найти выход из ситуации, решить, как долететь до Индиан-Уэллс. Но мы его нашли. Мы здесь, и даже есть какие-то дни на подготовку. Конечно, сейчас устал очень — в сумме двое суток то ехали, то летели. Устал, но ничего — пару дней, надеюсь, отдохну и буду готов.



Мы приехали в Оман на машине. У нас это заняло часов семь — водитель немножко не мог найти важную деталь — паспорт. Мы, наверное, единственные, кто проехал границу, сделал разворот, вернулся в Эмираты. Он на парковке нашел паспорт, и мы обратно вернулись уже в Оман. А так мы провели ночь в Омане, на следующий день прилетели в Стамбул. Ночь в отеле в аэропорту в Стамбуле, потом полетели в Лос-Анджелес. В Оман мы все ехали по отдельности, а там уже были вместе. В самолете было весело, мы играли в карты и всякое такое. Наверное, это легче преодолевать с друзьями, чем одному. Все равно самолеты — это физически тяжело, поэтому было, конечно, веселее с ребятами это все делать.



Это просто необычно — чувствуешь себя в каком-то голливудском фильме. И в Омане никогда я не был, там турнира нет, поэтому посмотрел новую страну. Мы, слава богу, в Дубае были без дочек — только я и Даша. С дочками, наверное, это было бы по-другому в плане эмоций. Неизвестно, как они бы отреагировали. А так была задача Дашу вернуть к дочкам, а меня — в Индиан-Уэллс. Это все благополучно удалось.



Сейчас среда, мы играем в субботу. В субботу будет еще тяжело. Если пройти первый круг, то уже понедельник, значит, уже много времени прошло — по идее, ты должен быть готов на 100%. Вот суббота — это еще так, нужно постараться, собрать силы. Но на “Челленджерах” и “Фьючерсах” бывали такие ситуации, и они были тяжелее, чем сейчас. К тому же, сейчас я уверен в себе физически», — рассказал Медведев.