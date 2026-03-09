Чемпионки, которые полностью обеспечивают родителей

Большой спорт требует огромных вложений со стороны семьи. Родители оплачивают тренировки, экипировку, поездки на соревнования и иногда даже переезжают в другие города или страны ради сильных тренеров. Но если спортсменке удается выйти на мировой уровень, то ситуация резко меняется. Призовые, рекламные контракты и медийные проекты начинают приносить хороший доход, поэтому спортсмены полностью обеспечивают свою семью.
Мария Шарапова — победы, которые обеспечили семью
Мария Шарапова начала заниматься теннисом еще в детстве в Сочи. Когда ей было 7 лет, ее отец Юрий Шарапов решил рискнуть и поехал с дочерью в США, чтобы она могла тренироваться в знаменитой академии Ника Боллетьери. Мама осталась в России, потому что семье не дали американскую визу на всех сразу. Первые годы были очень сложными: отец работал на случайных подработках, чтобы оплачивать тренировки и жилье.
Настоящий финансовый прорыв произошел в 2004 году, когда 17-летняя Шарапова выиграла Уимблдон. После этой победы ее призовые резко выросли, а вместе с ними появились крупные рекламные контракты. Она сотрудничала с Nike, Porsche, Tag Heuer и рядом других международных брендов. В разные годы ее годовой доход оценивали в 20−30 миллионов долларов.
Со временем Шарапова стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Ее призовые за карьеру превысили 38 миллионов долларов, а основной доход приносили рекламные контракты и собственный бренд конфет Sugarpova. После первых крупных побед она смогла полностью обеспечить родителей. Они смогли спокойно жить в США рядом с дочерью. Позже Шарапова не раз говорила, что именно ради этого отец когда-то рискнул всем и переехал с ней в другую страну.
Алина Загитова — золото и резкий рост доходов
Алина Загитова выросла в спортивной семье. Ее отец Ильназ Загитов был хоккейным тренером, поэтому детство будущей чемпионки прошло на катках. Ради серьезной подготовки семья несколько раз переезжала, а в подростковом возрасте Загитова отправилась в Москву, чтобы тренироваться у Этери Тутберидзе. Родителям пришлось подстраивать свою жизнь под расписание дочери и постоянные соревнования.
Все изменилось в 2018 году, когда 15-летняя фигуристка выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане. После этой победы она стала одной из самых узнаваемых спортсменок страны. Появились рекламные контракты с крупными брендами, участие в телепроектах и приглашения в популярные ледовые шоу.
По оценкам спортивных СМИ, фигуристка стала получать десятки миллионов рублей в год благодаря рекламным контрактам, участию в ледовых шоу и телевизионных проектах. Ее приглашали в крупные туры и коммерческие выступления, где гонорары за сезон могли достигать нескольких десятков миллионов рублей.
Со временем Загитова стала одной из самых медийных спортсменок страны. Она снимается в рекламе, работает на телевидении и продолжает выступать в ледовых шоу. Благодаря этим проектам фигуристка смогла обеспечить стабильный доход для себя и семьи и полностью снять финансовую нагрузку с родителей.
Евгения Медведева — победы, шоу и реклама
Евгения Медведева выросла в Москве в обычной семье. Ее мама Жанна Девятова в молодости занималась фигурным катанием, а позже работала в сфере танцев и поддерживала спортивную карьеру дочери. Именно она возила Женю на тренировки, соревнования и сборы, когда будущая чемпионка только начинала выступать на юниорских турнирах. Большая часть семейных средств уходила на подготовку, экипировку и поездки.
Первый серьезный финансовый успех пришел после побед на чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах и серебра Олимпиады-2018. Медведева стала одной из самых узнаваемых фигуристок страны, и вместе с медалями появились рекламные контракты и приглашения в телевизионные проекты. По данным спортивных СМИ, рекламный пост в ее соцсетях может стоить 400−500 тысяч рублей, а участие в телепроектах и шоу приносит дополнительные крупные гонорары.
Сейчас основная часть доходов Медведевой связана с ледовыми турами, рекламой и медийными проектами. Она участвует в шоу, работает комментатором и снимается в рекламе, а также запустила собственный мерч. Благодаря этим проектам фигуристка зарабатывает десятки миллионов рублей в год и может полностью обеспечивать себя и помогать семье, которая много лет вкладывала силы и деньги в ее спортивную карьеру.