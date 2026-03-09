Чемпионки, которые полностью обеспечивают родителей

Мария Шарапова начала заниматься теннисом еще в детстве в Сочи. Когда ей было 7 лет, ее отец Юрий Шарапов решил рискнуть и поехал с дочерью в США, чтобы она могла тренироваться в знаменитой академии Ника Боллетьери. Мама осталась в России, потому что семье не дали американскую визу на всех сразу. Первые годы были очень сложными: отец работал на случайных подработках, чтобы оплачивать тренировки и жилье.