Андреева объяснила свой эмоциональный срыв в Индиан-Уэллсе

18-летняя россиянка уступила 44-й ракетке мира Катержине Синяковой из Чехии (6:4, 6:7, 3:6).
«Она непростая соперница. Она много играет в паре, поэтому у неё хорошие руки, хорошие навыки. Я никогда раньше с ней не играла. Конечно, матч был тяжёлым. Для меня это был не лучший день, учитывая как я играла, но и ей стоит отдать должное. Она играла хорошо. Показала на корте хороший теннис. Желаю ей удачи на турнире», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
Также Андреева объяснила свой эмоциональный срыв после поражения. Уходя с корта, она выбросила ракетку в сторону и послала зрителей.
"Конечно, после поражения эмоций было слишком много. Но я этим не горжусь. Мне совсем это не нравится. Это то, над чем мне действительно нужно поработать. Не знаю… не в будущем, а как только появится возможность. Надеюсь, что смогу поработать над этим и стать лучше в этом плане.
Было ли это обращено к зрителям? Скорее к самой себе и вообще ко всем. После поражения я очень злюсь, поэтому иногда говорю такие вещи самой себе. В первую очередь — себе, конечно. Но потом это просто вырвалось из-за злости, из-за эмоций. Это не было направлено против кого-то конкретно, — сказала Андреева.
Мирра Андреева не сумела защитить свой прошлогодний чемпионский титул в Индиан-Уэллсе, из-за чего в лайв-рейтинге WTA потеряла две позиции опустилась на десятое место. На следующей неделе она примет участие в турнире категории WTA-1000 в Майами.
Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта.