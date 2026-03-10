Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева объяснила свой эмоциональный срыв в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России и восьмая ракетка мира Мирра Андреева прокомментировала поражение в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-летняя россиянка уступила 44-й ракетке мира Катержине Синяковой из Чехии (6:4, 6:7, 3:6).

«Она непростая соперница. Она много играет в паре, поэтому у неё хорошие руки, хорошие навыки. Я никогда раньше с ней не играла. Конечно, матч был тяжёлым. Для меня это был не лучший день, учитывая как я играла, но и ей стоит отдать должное. Она играла хорошо. Показала на корте хороший теннис. Желаю ей удачи на турнире», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

Также Андреева объяснила свой эмоциональный срыв после поражения. Уходя с корта, она выбросила ракетку в сторону и послала зрителей.

"Конечно, после поражения эмоций было слишком много. Но я этим не горжусь. Мне совсем это не нравится. Это то, над чем мне действительно нужно поработать. Не знаю… не в будущем, а как только появится возможность. Надеюсь, что смогу поработать над этим и стать лучше в этом плане.

Было ли это обращено к зрителям? Скорее к самой себе и вообще ко всем. После поражения я очень злюсь, поэтому иногда говорю такие вещи самой себе. В первую очередь — себе, конечно. Но потом это просто вырвалось из-за злости, из-за эмоций. Это не было направлено против кого-то конкретно, — сказала Андреева.

Мирра Андреева не сумела защитить свой прошлогодний чемпионский титул в Индиан-Уэллсе, из-за чего в лайв-рейтинге WTA потеряла две позиции опустилась на десятое место. На следующей неделе она примет участие в турнире категории WTA-1000 в Майами.

Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше