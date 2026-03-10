Андреева объяснила свой эмоциональный срыв в Индиан-Уэллсе

"Конечно, после поражения эмоций было слишком много. Но я этим не горжусь. Мне совсем это не нравится. Это то, над чем мне действительно нужно поработать. Не знаю… не в будущем, а как только появится возможность. Надеюсь, что смогу поработать над этим и стать лучше в этом плане.



Было ли это обращено к зрителям? Скорее к самой себе и вообще ко всем. После поражения я очень злюсь, поэтому иногда говорю такие вещи самой себе. В первую очередь — себе, конечно. Но потом это просто вырвалось из-за злости, из-за эмоций. Это не было направлено против кого-то конкретно, — сказала Андреева.