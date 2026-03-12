Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-россиянка выбила Андрееву из парного турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал парного разряда турнира категории WTA-1000 в Индиан‑Уэллсе (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-летняя россиянка выступала в паре с канадкой Викторией Мбоко. Их дуэт в четвертьфинале проиграл экс-россиянке Анне Данилиной, представляющей Казахстан, и сербке Александре Крунич (6:7, 2:6).

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Андреева и Мбоко один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс при одной двойной ошибке и использовали четыре из шести брейк-пойнтов.

Ранее Андреева вылетела в одиночном разряде в третьем круге, проиграв чешке Катерине Синяковой (6:4, 6:7, 3:6). В прошлом году Мирра выиграла этот турнир.

В полуфинале Данилина и Крунич сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес.

Хардовый «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта. Действующими чемпионками в парном разряде являются американка Эйжа Мухаммад и голландка Деми Схюрс.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше