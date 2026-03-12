Экс-россиянка выбила Андрееву из парного турнира в Индиан-Уэллсе

18-летняя россиянка выступала в паре с канадкой Викторией Мбоко. Их дуэт в четвертьфинале проиграл экс-россиянке Анне Данилиной, представляющей Казахстан, и сербке Александре Крунич (6:7, 2:6).
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Андреева и Мбоко один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс при одной двойной ошибке и использовали четыре из шести брейк-пойнтов.
Ранее Андреева вылетела в одиночном разряде в третьем круге, проиграв чешке Катерине Синяковой (6:4, 6:7, 3:6). В прошлом году Мирра выиграла этот турнир.
В полуфинале Данилина и Крунич сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес.
Хардовый «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта. Действующими чемпионками в парном разряде являются американка Эйжа Мухаммад и голландка Деми Схюрс.