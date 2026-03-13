Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев 17-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В полуфинале он встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее обыграл другого британца Кэмерона Норри (6:3, 6:4). Счет в личных встречах — 6−2 в пользу испанца. В другом полуфинале сойдутся немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер.