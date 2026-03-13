Ричмонд
Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл британца Джейка Дрейпера (6:1, 7:5) в четвертьфинальном матче турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Медведев сделал десять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Дрейпер сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Дрейпер является прошлогодним чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В финале он обыграл датчанина Хольгера Руне (6:2, 6:2).

Медведев 17-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В полуфинале он встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее обыграл другого британца Кэмерона Норри (6:3, 6:4). Счет в личных встречах — 6−2 в пользу испанца. В другом полуфинале сойдутся немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер.

Для Медведева это четвертый выход в полуфинал Индиан-Уэллса подряд. Ранее он дважды доходил до финала (2023, 2024), где оба раза проигрывал Алькарасу — 3:6, 2:6 и 6:7, 1:6.

В этом сезоне Медведев выиграл 17 из 20 матчей и завоевал два титула. Россиянин является лидером по числу побед в ATP-туре.

Хардовый «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта.

