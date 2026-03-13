Рыбакина вышла в полуфинал Индиан-Уэллса и станет второй ракеткой мира

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из четырех брейк-пойнтов. Пегула выполнила пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти.
Рыбакина впервые с 2019 года вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Этот успех обеспечил 26-летней теннисистке достаточное количество рейтинговых очков, чтобы обойти в одиночном рейтинге WTA польку Игу Швентек и впервые в карьере стать второй ракеткой мира. Звание первой ракетки мира с октября 2024 года принадлежит белоруске Арине Соболенко.
В полуфинале Рыбакина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая в четвертьфинале обыграла Иге Швентек (6:2, 4:6, 6:4). Счет в личных встречах — 3−3.
Рыбакина является уроженкой Москвы и до 19 лет выступала за Россию. Летом 2018 года она получила казахстанское гражданство и стала представлять эту страну. С тех пор она выиграла 12 турниров WTA, в том числе Уимблдон-2022 и Australian Open-2026, и заработала более 27 млн долларов призовых.
Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Мирра Андреева, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).