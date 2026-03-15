Мария Шарапова и другие чемпионки, которые зарабатывают больше своих мужей

Тиффани Уотсон — британская звезда реалити-шоу, прославившаяся благодаря проекту «Молодежь из Челси» (Made in Chelsea) в 2014 году. С тех пор она превратила свою медийность в прибыльный бизнес. Сегодня Уотсон выпускает капсульные коллекции одежды, сотрудничает с модными и косметическими брендами, а ее аккаунты в соцсетях приносят стабильный доход от рекламы. По данным Daily Mail, за 2024 год Тиффани заработала около 1,3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 135 миллионов рублей).