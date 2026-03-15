Мария Шарапова и другие чемпионки, которые зарабатывают больше своих мужей

В мире большого спорта и шоу-бизнеса давно разрушен стереотип о том, что мужчина обязательно должен быть главным добытчиком в семье. Сегодня многие титулованные спортсменки не только сравнялись по доходам со своими знаменитыми мужьями, но и уверенно обходят их по финансовым показателям. Мы собрали четыре истории чемпионок, чьи заработки значительно превышают доходы их супругов.
Серена Уильямс: $350 миллионов против $150 миллионов мужа
Серена Уильямс — одна из величайших теннисисток в истории, и ее финансовые показатели вполне соответствуют этому статусу. По данным Forbes на 2025 год, состояние Серены оценивается примерно в $350 миллионов. За свою карьеру она заработала $95 миллионов призовых — это абсолютный рекорд среди всех теннисисток мира.
После завершения карьеры в 2022 году Уильямс не просто сохранила доходы, но и приумножила их. Она управляет инвестиционной фирмой Serena Ventures, которая поддерживает более 80 стартапов, основанных женщинами и темнокожими предпринимателями. В 2024 году теннисистка запустила собственный бренд красоты WYN Beauty. А в марте 2025 года стало известно, что она стала совладелицей нового клуба WNBA — Toronto Tempo.
Ее муж — Алексис Оганян, сооснователь Reddit. Его состояние оценивается в $70−150 миллионов. Даже по верхней планке Серена зарабатывает более чем вдвое больше супруга. При этом Оганян не скрывает, что гордится успехами жены и активно поддерживает женский спорт. В 2024 году он запустил проект Athlos, ориентированный на развитие спортивных инноваций для женщин.
Мария Шарапова: $135 миллионов против $25 миллионов мужа-бизнесмена
Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году, но продолжает оставаться одной из самых богатых спортсменок мира. По оценкам на 2025 год, ее состояние составляет около $135 миллионов.
Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема заработала основную часть капитала не только призовыми, но и благодаря грамотным инвестициям. Главный актив Шараповой — ее собственный бренд конфет Sugarpova, который продается по всему миру. Кроме того, теннисистка вкладывает средства в wellness-компании и стартапы в сфере здоровья.
Жених Шараповой — британский бизнесмен Александр Гилкс, сооснователь онлайн-аукциона Paddle8. После ухода из аукционного бизнеса он основал venture-студию Squared Circles, поддерживающую научно обоснованные потребительские бренды. Гилкс также входит в совет директоров Нью-Йоркской академии искусств. Его состояние оценивается примерно в $25 миллионов. Пара воспитывает сына Теодора, родившегося в 2022 году. Шарапова и Гилкс предпочитают не афишировать личную жизнь, но на публичных мероприятиях появляются вместе, поддерживая друг друга.
Симона Байлз: $25 миллионов против $2 миллионов мужа-футболиста
Симона Байлз — самая титулованная гимнастка в истории США, четырехкратная олимпийская чемпионка. По данным на 2025 год, ее состояние оценивается в $25 миллионов. При этом большая часть доходов приходится не на спортивные призовые (в гимнастике они невелики), а на рекламные контракты.
Байлз сотрудничает с крупнейшими брендами, владеет недвижимостью и получает доходы от публичных выступлений. В 2024 году Forbes оценил ее годовой доход в $11,2 миллиона, из которых только 200 тысяч — призовые.
Ее муж — Джонатан Оуэнс, игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ), выступающий за Chicago Bears. Оуэнс начинал карьеру как незадрафтованный свободный агент, пробивался в состав через борьбу и травмы. За годы в лиге он заработал более $5,5 миллиона по контрактам, но его личное состояние оценивается лишь в $2 миллиона.
Разница в доходах между супругами составляет более $23 миллионов. Несмотря на это, они счастливы и активно поддерживают карьерные успехи друг друга.
Тиффани Уотсон: £1,3 миллиона против £124 тысяч мужа-футболиста
Тиффани Уотсон — британская звезда реалити-шоу, прославившаяся благодаря проекту «Молодежь из Челси» (Made in Chelsea) в 2014 году. С тех пор она превратила свою медийность в прибыльный бизнес. Сегодня Уотсон выпускает капсульные коллекции одежды, сотрудничает с модными и косметическими брендами, а ее аккаунты в соцсетях приносят стабильный доход от рекламы. По данным Daily Mail, за 2024 год Тиффани заработала около 1,3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 135 миллионов рублей).
Ее муж — Кэмерон Макгихан, полузащитник клуба «Нортхэмптон Таун», выступающего в третьем дивизионе Англии. Его годовой доход составляет 124 тысячи фунтов (около 13 миллионов рублей). Разница в доходах между супругами — почти десятикратная. Несмотря на колоссальный разрыв, в семье Уотсон и Макгихана нет места конкуренции. Они воспитывают двоих детей, путешествуют по миру и поддерживают друг друга в карьерных начинаниях.
Героини нашей статьи не только смогли добиться успеха в своей сфере, но и грамотно монетизировать личный бренд. В итоге они сломали общепринятые стереотипы, а их доходы кратно превышают заработки их не менее успешных мужей. И главное, что все счастливы и всех все устраивает.