Мирра Андреева опустилась на 10-е место в рейтинге WTA

На минувшей неделе 18-летняя россиянка не смогла защитить титул на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), уступив в третьем круге чешке Катерине Синяковой (6:4, 7:6, 6:3). Из-за этого Андреева потеряла 935 рейтинговых очков, пропустив вперед украинку Элину Свитолину и канадку Викторию Мбоко.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, выигравшая «тысячник» в Индиан-Уэллсе. Финалистка турнира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, опередила в рейтинге польку Игу Швентек и впервые в карьере стала второй ракеткой мира.
Одиночный рейтинг WTA от 16 марта:
- (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11025 очков
- (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783
- (2). Ига Швентек (Польша) — 7413
- (4). Коко Гауфф (США) — 6748
- (5). Джессика Пегула (США) — 6678
- (6). Аманда Анисимова (США) — 6180
- (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4232
- (9). Элина Свитолина (Украина) — 4020
- (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3351
- (8). Мирра Андреева (Россия) — 3066
- (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918…
20. (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1898
21. (22). Анна Калинская (Россия) — 1868
22. (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1845
57. (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 1090
71. (71). Оксана Селехметьева (Россия) — 912
74. (86). Анастасия Захарова (Россия) — 899
92. (94). Анна Блинкова (Россия) — 820
В чемпионской гонке WTA Андреева сохранила за собой седьмую строчку. Лидирует Елена Рыбакина победившая на Australian Open в начале сезона. Соболенко после победы в Индиан-Уэллсе поднялась на вторую позицию.
Чемпионская гонка WTA от 16 марта:
- (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3093 очка
- (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2800
- (2). Джессика Пегула (США) — 2190
- (4). Элина Свитолина (Украина) — 2190
- (5). Виктория Мбоко (Канада) — 1712
- (6). Каролина Мухова (Чехия) — 1555
- (7). Мирра Андреева (Россия) — 1248
- (8). Коко Гауфф (США) — 1045
- (11). Ига Швентек (Польша) — 1010
- (9). Аманда Анисимова (США) — 1010…
19. (21). Анна Калинская (Россия) — 621…
32. (29). Диана Шнайдер (Россия) — 470…
34. (32). Екатерина Александрова (Россия) — 426