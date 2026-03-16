Мирра Андреева опустилась на 10-е место в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева потеряла две позиции в одиночном рейтинге WTA и опустилась на десятую строчку.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На минувшей неделе 18-летняя россиянка не смогла защитить титул на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), уступив в третьем круге чешке Катерине Синяковой (6:4, 7:6, 6:3). Из-за этого Андреева потеряла 935 рейтинговых очков, пропустив вперед украинку Элину Свитолину и канадку Викторию Мбоко.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, выигравшая «тысячник» в Индиан-Уэллсе. Финалистка турнира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, опередила в рейтинге польку Игу Швентек и впервые в карьере стала второй ракеткой мира.

Одиночный рейтинг WTA от 16 марта:

  1. (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11025 очков
  2. (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783
  3. (2). Ига Швентек (Польша) — 7413
  4. (4). Коко Гауфф (США) — 6748
  5. (5). Джессика Пегула (США) — 6678
  6. (6). Аманда Анисимова (США) — 6180
  7. (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4232
  8. (9). Элина Свитолина (Украина) — 4020
  9. (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3351
  10. (8). Мирра Андреева (Россия) — 3066
  11. (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918…
    20. (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1898
    21. (22). Анна Калинская (Россия) — 1868
    22. (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1845
    57. (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 1090
    71. (71). Оксана Селехметьева (Россия) — 912
    74. (86). Анастасия Захарова (Россия) — 899
    92. (94). Анна Блинкова (Россия) — 820

В чемпионской гонке WTA Андреева сохранила за собой седьмую строчку. Лидирует Елена Рыбакина победившая на Australian Open в начале сезона. Соболенко после победы в Индиан-Уэллсе поднялась на вторую позицию.

Чемпионская гонка WTA от 16 марта:

  1. (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3093 очка
  2. (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2800
  3. (2). Джессика Пегула (США) — 2190
  4. (4). Элина Свитолина (Украина) — 2190
  5. (5). Виктория Мбоко (Канада) — 1712
  6. (6). Каролина Мухова (Чехия) — 1555
  7. (7). Мирра Андреева (Россия) — 1248
  8. (8). Коко Гауфф (США) — 1045
  9. (11). Ига Швентек (Польша) — 1010
  10. (9). Аманда Анисимова (США) — 1010…
    19. (21). Анна Калинская (Россия) — 621…
    32. (29). Диана Шнайдер (Россия) — 470…
    34. (32). Екатерина Александрова (Россия) — 426

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
