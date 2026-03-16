Спортсменки, потерявшие спонсоров по личным причинам

В мире большого спорта спонсорские контракты значат не меньше, чем спортивные достижения. Компании вкладывают миллионы в атлетов, чей образ соответствует их ценностям. Поэтому достаточно одного скандала, неосторожного шага или просто стечения обстоятельств, чтобы многолетнее партнерство закончилось разрывом. Мы собрали истории четырех спортсменок, чья личная жизнь или поступки привели к потере спонсоров.
Мария Шарапова: потеряла контракт с Nike после 20 лет сотрудничества
Теннисистка Мария Шарапова давно стала глобальным брендом. А не многолетнее партнерство с Nike стало одним из самых выгодных в истории женского спорта. В 2010 году компания заключила с ней соглашение на общую сумму 70 миллионов долларов, и до 2018 года россиянка получала примерно по 8,7 миллиона в год.
В марте 2016 года Шарапова призналась, что сдала положительный допинг-тест на мельдоний. Nike отреагировал мгновенно — контракт приостановили. Через три месяца, когда страсти утихли, сотрудничество возобновили. Казалось, все наладилось. Но в конце 2018 года компания объявила, что не будет продлевать соглашение.
Официально причины не называли. Инсайдеры связывали решение с возрастом теннисистки, ее результатами после возвращения и неопределенностью с продолжением карьеры. Но очевидно одно: допинговый скандал оставил след, и многолетнее партнерство, которое пережило временную заморозку, в итоге все равно завершилось. В результате чего Шарапова в одночасье потеряла около 9 миллионов долларов годового дохода.
Ангелина Мельникова: стала жертвой политических дискуссий
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова столкнулась с другой причиной — политическим давлением. В ноябре 2025 года она подписала контракт с немецким клубом TSV Tittmoning-Chemnitz и блестяще выступила в полуфинале Бундеслиги, выиграв многоборье и получив «золотую майку» как лучшая спортсменка турнира.
Но радость была недолгой. Против ее участия развернулась протестная волна. Кто-то требовал пересмотреть решение о приглашении россиянки, мэр города Эсслинген призвал клуб отказаться от звезды. В итоге организаторы не пригласили Мельникову на финал. Контракт разорвали. Сама гимнастка объяснила, что не получила приглашение на финал Бундеслиги именно из-за масштабных политических дискуссий вокруг ее персоны.
Марьяна Наумова: лишилась американского спонсора из-за поездок в Донбасс
Самая юная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова более двух лет была лицом американской компании спортивного питания. Все изменилось, когда спортсменка начала ездить в Донбасс с благотворительными акциями.
Пользователи соцсетей писали жалобы спонсору, и это возымело действие. По словам отца спортсменки, компания давно выражала недовольство поездками Марьяны. В итоге контракт с ней решили не продлевать.
Для Наумовой это стало серьезным ударом. У нее и ранее начались проблемы с въездом в другие страны, а сейчас еще добавилась потеря спонсора. Все из-за того, что она решила помогать детям в регионе, который многие на Западе считают неприемлемым для посещения.
Эмма Радукану: может потерять миллионы из-за отсутствия результатов
Британская теннисистка Эмма Радукану переживает не лучшие времена. В 2021 году 18-летняя спортсменка сенсационно выиграла US Open, начав с квалификации. На родине ее боготворили, а люксовые бренды выстроились в очередь, чтобы успеть заключить с ней контракт.
Dior, Tiffany, British Airways, Vodafone, Porsche — они буквально завалили Эмму деньгами и подарками. На счету теннисистки прибавилось около 9 миллионов фунтов. Но результаты резко пошли на спад. С 2021 года Радукану больше ни разу не побеждала на турнирах «Большого шлема», в связи с чем ее рейтинг рухнул.
Финансовый эксперт Роб Уилсон предупредил, что контракты, скорее всего, не продлят, если Радукану не начнет побеждать. Люксовые бренды не готовы платить миллионы за спортсменку, которая не оправдывает ожиданий. Чтобы спасти карьеру и финансы, теннисистка наняла в штаб бывшего фитнес-тренера Марии Шараповой Ютако Накамуру и активно работает над своим здоровьем.
Все героини нашей статьи в какой-то момент потеряли спонсоров. Причины разные, результат один. Но ни одна из них не закончила карьеру из-за этого. Они просто пошли дальше — с тем же характером, который когда-то привел их в большой спорт.