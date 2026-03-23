Фис за 55 минут разгромил Циципаса в 3-м круге турнира в Майами

31-я ракетка мира Фис встречался с представителем Греции Стефоносом Циципасом, который занимает 51-е место в мировом рейтинге. Матч завершился разгромной победой француза в двух сетах со счетом 6:0, 6:1. Спортсмены провели на корте 55 минут.
После матча Фис прокомментировал свою победу над Циципасом.
«Это был лучший матч в моей жизни. Я и раньше играл отличные матчи, но этот уровень… это было невероятно. Не знаю, что сказать. Я очень доволен своим выступлением», — сказал француз в интервью на корте.
Во время матча Циципас жаловался судье на освещение и отмечал, что не видит мяч.
В следующем круге Фис сыграет против представителя Монако Валентина Вашеро, который в третьем круге одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).