Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фис за 55 минут разгромил Циципаса в 3-м круге турнира в Майами

Французский теннисист Артюр Фис вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

31-я ракетка мира Фис встречался с представителем Греции Стефоносом Циципасом, который занимает 51-е место в мировом рейтинге. Матч завершился разгромной победой француза в двух сетах со счетом 6:0, 6:1. Спортсмены провели на корте 55 минут.

После матча Фис прокомментировал свою победу над Циципасом.

«Это был лучший матч в моей жизни. Я и раньше играл отличные матчи, но этот уровень… это было невероятно. Не знаю, что сказать. Я очень доволен своим выступлением», — сказал француз в интервью на корте.

Во время матча Циципас жаловался судье на освещение и отмечал, что не видит мяч.

В следующем круге Фис сыграет против представителя Монако Валентина Вашеро, который в третьем круге одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).


