Экс-наставник Карлоса Алькараса вновь опроверг слухи о раке

Ранее в соцсетях стала распространяться информация о наличии рака у 46-летнего специалиста.
Ферреро отметил, что информация о болезни не имеет отношения к действительности.
«Я хочу дать понять, что это полная неправда. Это безумие, что это продолжает происходить. Я призываю к ответственности тех, кто распространяет такого рода информацию, не проверяя ее достоверность», — написал Хуан Карлос Ферреро в социальных сетях.
Осенью прошлого года Ферреро также опроверг слухи о своей болезни.
Напомним, Хуан Карлос Ферреро в декабре прошлого года перестал сотрудничать с Карлосом Алькарасом, вместе с Ферреро Алькарас завоевал шесть титулов на турнирах «Большого шлема».
По информации издания Marca, причиной расставания могли стать разногласия по новому контракту.
После ухода Ферреро наставником Алькараса стал Самуэль Лопес, который ранее работал в его штабе в качестве второго тренера. Также в тренерский штаб первой ракетки мира вошел его старший брат Альваро Алькарас.
Напомним, Карлос Алькарас в начале этого года выиграл Открытый чемпионат Австралии и стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема» в истории.