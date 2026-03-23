«Каждый наш матч превращается в битву». Соболенко — о Циньвэнь

Накануне Соболенко в матче третьего круга обыграла 72-ю ракетку мира из США Кэти Макнелли в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. В матче четвертого круга представительница Беларуси сыграет с Чжэн Циньвэнь, которая была сильнее победительницы Australian Open-2025 Мэдисон Киз.
Счет личных встреч между теннисистками 7−1 в пользу Соболенко.
«Я сосредоточена на восстановлении после каждого матча, телу это нужно и помогает вновь войти в игровой ритм. Теперь меня ждет Чжэн Циньвэнь, игра с которой всегда представляет большой вызов на корте, независимо от наших предыдущих встреч. Каждый наш матч превращается в настоящую битву и зрелище, это обычно увлекательные матчи для публики. В прошлом году мы уже пересекались здесь, в Майами, и я рада, что мы снова встретимся на турнире», — сказала Соболенко в интервью после матча с Макнелли в студии канала Tennis Channel.
В прошлом году действующая победительница турнира категории WTA-1000 в Майами Арина Соболенко выбила Циньвэнь в четвертьфинале (6:2, 7:5). Также Соболенко дважды обыграла китаянку в финалах. В 2024 году она была сильнее в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии и в финале турнира в Ухане.
Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. В прошлогоднем финале Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы (7:5, 6:2).