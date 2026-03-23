Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Каждый наш матч превращается в битву». Соболенко — о Циньвэнь

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с китаянкой Чжэн Циньвэнь на турнире категории WTA-1000 в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне Соболенко в матче третьего круга обыграла 72-ю ракетку мира из США Кэти Макнелли в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. В матче четвертого круга представительница Беларуси сыграет с Чжэн Циньвэнь, которая была сильнее победительницы Australian Open-2025 Мэдисон Киз.

Счет личных встреч между теннисистками 7−1 в пользу Соболенко.

«Я сосредоточена на восстановлении после каждого матча, телу это нужно и помогает вновь войти в игровой ритм. Теперь меня ждет Чжэн Циньвэнь, игра с которой всегда представляет большой вызов на корте, независимо от наших предыдущих встреч. Каждый наш матч превращается в настоящую битву и зрелище, это обычно увлекательные матчи для публики. В прошлом году мы уже пересекались здесь, в Майами, и я рада, что мы снова встретимся на турнире», — сказала Соболенко в интервью после матча с Макнелли в студии канала Tennis Channel.

В прошлом году действующая победительница турнира категории WTA-1000 в Майами Арина Соболенко выбила Циньвэнь в четвертьфинале (6:2, 7:5). Также Соболенко дважды обыграла китаянку в финалах. В 2024 году она была сильнее в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии и в финале турнира в Ухане.


Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. В прошлогоднем финале Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы (7:5, 6:2).

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше