«Каждый наш матч превращается в битву». Соболенко — о Циньвэнь

«Я сосредоточена на восстановлении после каждого матча, телу это нужно и помогает вновь войти в игровой ритм. Теперь меня ждет Чжэн Циньвэнь, игра с которой всегда представляет большой вызов на корте, независимо от наших предыдущих встреч. Каждый наш матч превращается в настоящую битву и зрелище, это обычно увлекательные матчи для публики. В прошлом году мы уже пересекались здесь, в Майами, и я рада, что мы снова встретимся на турнире», — сказала Соболенко в интервью после матча с Макнелли в студии канала Tennis Channel.