Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко одержала победу в матче четвертого круга турнира категории WTA-1000 в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующая чемпионка турнира Соболенко встречалась с 26-й ракеткой мира Чжэн Циньвэнь из Китая. Матч завершился победой белорусской спортсменки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 25 минут.

Счет личных встреч между Соболенко и Циньвэнь стал 8−1 в пользу первой ракетки мира.

Как сообщает Opta Ace в соцсетях, Арина Соболенко — первая теннисистка, выигравшая девять матчей подряд без проигранных сетов в одиночном разряде среди женщин на турнире в Майами с тех пор, как в 2002 и 2003 годах это сделала Серена Уильямс (11).

За выход в ½ финала турнира в Майами Соболенко поборется с представительницей США Хэйли Баптист, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA. Баптист в матче четвертого круга одержала победу над Аленой Остапенко из Латвии (6:3, 6:4).

Ранее Соболенко и Баптист не встречались между собой на корте.


Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. В прошлогоднем финале Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы (7:5, 6:2).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше