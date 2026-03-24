Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Действующая чемпионка турнира Соболенко встречалась с 26-й ракеткой мира Чжэн Циньвэнь из Китая. Матч завершился победой белорусской спортсменки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 25 минут.
Счет личных встреч между Соболенко и Циньвэнь стал 8−1 в пользу первой ракетки мира.
Как сообщает Opta Ace в соцсетях, Арина Соболенко — первая теннисистка, выигравшая девять матчей подряд без проигранных сетов в одиночном разряде среди женщин на турнире в Майами с тех пор, как в 2002 и 2003 годах это сделала Серена Уильямс (11).
За выход в ½ финала турнира в Майами Соболенко поборется с представительницей США Хэйли Баптист, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA. Баптист в матче четвертого круга одержала победу над Аленой Остапенко из Латвии (6:3, 6:4).
Ранее Соболенко и Баптист не встречались между собой на корте.
Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. В прошлогоднем финале Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы (7:5, 6:2).