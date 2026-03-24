Синнер побил рекорд Джоковича на турнирах серии «Мастерс»

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер уверенно вышел в четвертый раунд престижного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв представителя Франции Корентена Муте в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. В ходе этого успеха Синнер установил новый рекорд, выиграв 26 подряд сетов на турнирах серии «Мастерс», обойдя предыдущее достижение серба Новака Джоковича, который в 2016 году выиграл 24 сета между турнирами в америкакнском Индиан-Уэллсе и Монте-Карло. Об этом сообщает пресс-служба АТР.