Синнер побил рекорд Джоковича на турнирах серии «Мастерс»

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер уверенно вышел в четвертый раунд престижного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв представителя Франции Корентена Муте в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. В ходе этого успеха Синнер установил новый рекорд, выиграв 26 подряд сетов на турнирах серии «Мастерс», обойдя предыдущее достижение серба Новака Джоковича, который в 2016 году выиграл 24 сета между турнирами в америкакнском Индиан-Уэллсе и Монте-Карло. Об этом сообщает пресс-служба АТР.
Впечатляющий отчет Синнера также включает его неприкосновенность перед левшами — спортсмен уже одержал 21 победу кряду в таких поединках.
Следующим испытанием для итальянца станет встреча с 40-й ракеткой мира из США Алексом Микельсеном, с которым он встречался дважды в 2024 году (US Open и «Мастерс» в Цинциннати) и оба раза оставался победителем.
Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).