Синнер побил рекорд Джоковича на турнирах серии «Мастерс»

Янник Синнер уверенно прошел в четвертый раунд турнира «Мастерс» в Майами, обыграв француза Корентена Муте.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер уверенно вышел в четвертый раунд престижного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв представителя Франции Корентена Муте в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. В ходе этого успеха Синнер установил новый рекорд, выиграв 26 подряд сетов на турнирах серии «Мастерс», обойдя предыдущее достижение серба Новака Джоковича, который в 2016 году выиграл 24 сета между турнирами в америкакнском Индиан-Уэллсе и Монте-Карло. Об этом сообщает пресс-служба АТР.

Впечатляющий отчет Синнера также включает его неприкосновенность перед левшами — спортсмен уже одержал 21 победу кряду в таких поединках.

Следующим испытанием для итальянца станет встреча с 40-й ракеткой мира из США Алексом Микельсеном, с которым он встречался дважды в 2024 году (US Open и «Мастерс» в Цинциннати) и оба раза оставался победителем.

Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).


Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше