Стала известна первая пара полуфиналистов «Мастерса» в Майами

22-я ракетка мира Легечка в ¼ финала встречался с 20-летним Мартином Ландалусе из Испании, который сенсационно дошел до этой стадии турнира. Ландалусе занимает 151-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой чешского теннисиста в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 7:5. Спортсмены провели на корте 2 часа и 2 минуты.
Соперник Легечки по полуфиналу определился в матче между 31-й ракеткой мира Артюром Фисом из Франции и американцем Томми Полом, который располагается на 33-й строчке рейтинга АТР. Встреча ¼ финала завершилась победой Фиса в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа и 47 минут.
Легечка во второй раз вышел в полуфинал на турнирах серии «Мастерс». Для Фиса выход в ½ финала «Мастерса» в Майами стал первым в карьере. В live-рейтинге Легечка уже поднялся на шесть позиций и занимает 16-е место, Фис прибавил три строчки и пока располагается на 28-м месте.
Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).