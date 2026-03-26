Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна первая пара полуфиналистов «Мастерса» в Майами

Француз Артюр Фис и представитель Чехии Иржи Легечка одержали победы в своих четвертьфинальных матчах на турнире серии «Мастерс» в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22-я ракетка мира Легечка в ¼ финала встречался с 20-летним Мартином Ландалусе из Испании, который сенсационно дошел до этой стадии турнира. Ландалусе занимает 151-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой чешского теннисиста в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 7:5. Спортсмены провели на корте 2 часа и 2 минуты.

Соперник Легечки по полуфиналу определился в матче между 31-й ракеткой мира Артюром Фисом из Франции и американцем Томми Полом, который располагается на 33-й строчке рейтинга АТР. Встреча ¼ финала завершилась победой Фиса в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа и 47 минут.

Легечка во второй раз вышел в полуфинал на турнирах серии «Мастерс». Для Фиса выход в ½ финала «Мастерса» в Майами стал первым в карьере. В live-рейтинге Легечка уже поднялся на шесть позиций и занимает 16-е место, Фис прибавил три строчки и пока располагается на 28-м месте.

Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).