Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Майами

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси одержала победу в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летняя Соболенко встречалась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая занимает второе место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Соболенко в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.

Арина Соболенко в 15-й раз вышла в финал на турнирах категории WTA-1000. Выход в финал Майами стал для нее вторым подряд. Представительница Беларуси является действующей чемпионкой соревнований.

За титул Соболенко поборется с 4-й ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Гауфф в своем полуфинале одержала победу над Каролиной Муховой из Чехии в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.

Решающий матч в Майами станет для Соболенко и Гауфф 13-й личной встречей. Счет в противостоянии между теннисистками 6−6. Последний поединок на Итоговом турнире выиграла Соболенко. При этом в финалах Гауфф обыграла Соболенко дважды, против одной победы у белорусской спортсменки. Американка два раза победила Соболенко в матчах за титул на турнирах «Большого шлема» (US Open-2023 и «Ролан Гаррос» −2025). Первая ракетка мира обыграла Гауфф в финале Мадрида-2025.

Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 28 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн.

