Медведев сохранил 10-е место рейтинга АТР. Джокович покинул топ-3

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой 10-е место в мировом рейтинге. Две недели назад Медведев дошел до финала Индиан-Уэллса, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. На следующем «Мастерсе» в Майами россиянин вылетел в третьем круге, проиграв аргентинцу Франсиско Серундоло.

Другие российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов также не изменили своих позиций. Рублев остался на 16-м месте, Хачанов — на 15-м.

Полуфиналист «Мастерса» в Майами Александр Зверев из Германии вернулся в топ-3 рейтинга АТР, сместив с третьей строчки серба Новака Джоковича.

Звание первой ракетки мира удерживает испанец Карлос Алькарас, который в Майами неожиданно потерпел поражение в третьем круге от представителя США Себастьяна Корды. Чемпион «Мастерса» в Майами Янник Синер остался на втором месте в обновленном рейтинге.

Топ-10 обновленного рейтинга ATP:


1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 очков;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 12 400;
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5205;
4 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4720;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4265;
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4095;
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000;
8 (7). Тейлор Фриц (США) — 3870;
9 (9). Бен Шелтон (США) — 3860;
10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3610.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше