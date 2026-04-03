Андрей Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходящего в римском амфитеатре в Ниме (Франция).
Матч завершился победой Рублева со счётом 3−0 по четвертям. Россиянин занимает 16-е место в мировом рейтинге, тогда как Циципас — 49-й в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
В полуфинале Андрей Рублев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7-й номер мирового рейтинга), который в своей встрече одержал победу над болгарином Григором Димитровым (93-й в рейтинге) со счётом 3−2.
Особенностью турнира является формат матчей, состоящих из четвертей по 8 минут, а не традиционных сетов. У теннисистов нет права на вторую подачу, а за победу в каждом розыгрыше они получают одно очко.
Турнир, в котором участвуют восемь игроков, завершится в субботу.