Янник Синнер поделился ожиданиями от грунтового сезона

Финалист «Ролан Гаррос»-2025 итальянец Янник Синнер высказался в преддверии начала нового грунтового сезона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На этой неделе Янник Синнер примет участие в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Это будет его первый старт на грунтовом покрытии.

«Я считаю, что прошлый год на грунте был отличным. Ментально я знаю, что могу хорошо играть на этом покрытии, но это не значит, что я буду побеждать. Я с нетерпением жду этого, стараюсь поставить себя в нужное положение, а дальше посмотрим. Я не могу предсказать будущее», — приводит слова Синнера пресс-служба турнира в Монте-Карло.

В прошлом году Синнер пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за дисквалификации. Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительную пробу на допинг. В январе 2025 года итальянец достиг соглашения с WADA о трехмесячной дисквалификации.

В минувшем сезоне Синнер дошел до финала «Мастерса» в Риме, уступив в решающем матче испанцу Карлосу Алькарасу. Также 24-летний итальянец вышел в финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», где в пятисетовом поединке, который продолжался более пяти часов, проиграл Алькарасу.

Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.


Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше