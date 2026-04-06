Успешные, но одинокие: обратная сторона карьеры в большом спорте

Профессиональный спорт редко оставляет место для обычной жизни. Постоянные тренировки, переезды, сборы со временем отдаляют от близких и привычного круга общения. В таких условиях даже успех и внимание не перекрывают ощущение гнетущего одиночества — об этом сами спортсменки говорили в интервью и своих соцсетях.
Линдси Вонн: травмы, расставания и жизнь после спорта
Линдси Вонн завершила карьеру в 2019 году в 34 года после серии тяжелых травм. За несколько лет до этого она перенесла несколько операций на колене и долго восстанавливалась, пропуская сезоны и крупные старты. В такие периоды она месяцами пропадала в больницах и на реабилитациях.
Вонн не раз говорила, что именно во время этих пауз сильнее всего ощущала одиночество. В интервью она признавалась, что чувствовала себя оторванной от привычной жизни: рядом оставались в основном врачи и узкий круг людей, а общение с командой и участие в гонках выпадали на длительное время.
На личной жизни это тоже отражалось. У нее были серьезные отношения, в том числе с гольфистом Тайгером Вудсом, но это ни к чему не привело. Каждый раз после расставаний она говорила о сложных эмоциональных периодах. После завершения карьеры Вонн сосредоточилась на проектах вне спорта и благотворительности, продолжая открыто говорить о ментальном состоянии и одиночестве, которое иногда испытывает.
Каролина Плишкова: жизнь между турнирами и редкие встречи с близкими
Каролина Плишкова — бывшая первая ракетка мира и финалистка турнира «Большого шлема». Уже больше десяти лет она играет в профессиональном туре, где сезон длится почти весь год. Из-за этого она много летает в разные страны и живет в отелях — иногда по несколько недель подряд без возвращения домой.
Сейчас чешской теннисистке 34 года, и она уже восемь лет замужем за своим менеджером Михалом Хрдличкой — они поженились в 2018 году. Он сопровождает ее на некоторых турнирах, но не на всех, поэтому значительную часть времени она все равно проводит в одиночестве.
Плишкова говорила, что из-за такого режима редко видится с семьей и друзьями. График остается плотным даже когда нет матчей — тренировки, восстановление, перелеты, времени почти не остается. В интервью она отмечала, что именно из-за этого чувствует себя одинокой, несмотря на успешную карьеру и семью.
Серена Уильямс: изоляция и давление общества
Серена Уильямс — одна из самых успешных теннисисток в истории, но даже она говорила о чувстве одиночества. Основная причина — постоянные разъезды: большую часть года она проводила на турнирах, вдали от дома и семьи.
С 2017 года она замужем за предпринимателем Алексисом Оганяном, у пары две дочери — Олимпия (родилась в 2017 году) и Адира (2023). После рождения первой дочери Уильямс довольно быстро вернулась в спорт и продолжила выступать на высшем уровне. Она говорила, что совмещать материнство и карьеру оказалось сложно: часть времени проходила в разъездах, и это заставляло ее разрываться между семьей и работой.
В 2022 году Уильямс объявила о завершении карьеры после US Open и с тех пор больше времени проводит с семьей. При этом в начале 2026 года появились новости о возможном возвращении в тур. Сейчас ее жизнь уже не привязана к постоянным переездам, и именно этого баланса, по ее словам, раньше сильно не хватало.