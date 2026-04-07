Калинская снялась с турнира, где победительница получает Porsche

В основной сетке 22-ю ракетку мира Калинскую заменит представительница США Эмма Наварро, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге.
На прошлой неделе на турнире в Чарльстоне Калинская вылетела в четвертьфинале, проиграв 18-летней американке Иве Йович (3:6, 4:6).
Соревнования в Штутгарте пройдут с 13 по 19 апреля. Их общий призовой фонд составляет $1,2 млн.
Напомним, чемпионка Штутгарта получает от спонсора турнира — компании Porsche — автомобиль. Действующей победительницей соревнований в немецком городе является Елена Остапенко из Латвии. В прошлогоднем финале она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:4, 6:1).
Арина Соболенко четыре раза выходила в финал соревнований, но ни разу не смогла завоевать титул и выиграть автомобиль. После проигранного решающего матча в 2025 году она рассказала, что ей пришлось самой купить себе Porsche.
«Я сделала заказ. Мы выбрали 911 GT3 RS. Фиолетовая машина. Знаете, я так устала проигрывать в финалах, так что решила купить их самую безумную машину. Будем теперь быстро ездить по Майами».