Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская снялась с турнира, где победительница получает Porsche

Российская теннисистка Анна Калинская не примет участия в турнире категории WTA 500 в немецком Штутгарте.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В основной сетке 22-ю ракетку мира Калинскую заменит представительница США Эмма Наварро, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге.

На прошлой неделе на турнире в Чарльстоне Калинская вылетела в четвертьфинале, проиграв 18-летней американке Иве Йович (3:6, 4:6).

Соревнования в Штутгарте пройдут с 13 по 19 апреля. Их общий призовой фонд составляет $1,2 млн.

Напомним, чемпионка Штутгарта получает от спонсора турнира — компании Porsche — автомобиль. Действующей победительницей соревнований в немецком городе является Елена Остапенко из Латвии. В прошлогоднем финале она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:4, 6:1).

Арина Соболенко четыре раза выходила в финал соревнований, но ни разу не смогла завоевать титул и выиграть автомобиль. После проигранного решающего матча в 2025 году она рассказала, что ей пришлось самой купить себе Porsche.

«Я сделала заказ. Мы выбрали 911 GT3 RS. Фиолетовая машина. Знаете, я так устала проигрывать в финалах, так что решила купить их самую безумную машину. Будем теперь быстро ездить по Майами».


