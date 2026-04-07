Медведев сыграет с финалистом Уимблдона во 2-м круге Монте-Карло

Сегодня, 7 апреля, свой матч первого круга провел финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини из Италии. 90-я ракетка мира Берреттини встречался с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который занимает 85-ю строчку в рейтинге АТР. В первом сете при счете 4:0 в пользу итальянца 37-летний Баутиста-Агут снялся с матча из-за травмы.
В следующем раунде Берреттини встретится с 10-й ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. Для Медведева встреча с Берреттини станет первой на турнире в Монте-Карло.
Ранее соперники провели три матча между собой. Медведев одержал победу над Берреттини в 2018, 20221 и 2022 годах.
Вчера, 6 апреля, во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло вышел еще один россиянин. 15-я ракетка мира Андрей Рублев в игре первого раунда он одержал победу над португальцем Нуну Боржешем в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:1.
Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.