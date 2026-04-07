Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер за час разгромил соперника на турнире в Монте-Карло

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вторая ракетка мира Синнер встречался с представителем Франции Уго Умбером, который занимает 34-е место в рейтинге АТР. Матч завершился разгромной победой Синнера в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Спортсмены провели на корте 1 час и 4 минуты.

В следующем круге Синнер сыграет против победителя встречи между 19-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло и Томашем Махачем из Чехии, который располагается на 53-й строчке рейтинга АТР.

Напомним, в прошлом году 24-летний Синнер пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за дисквалификации. В марте 2024 года Янник Синнер дважды сдал положительную пробу на допинг. В январе 2025 года итальянец достиг соглашения с WADA о трехмесячной дисквалификации.

Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.


Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше