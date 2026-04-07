Синнер за час разгромил соперника на турнире в Монте-Карло

Вторая ракетка мира Синнер встречался с представителем Франции Уго Умбером, который занимает 34-е место в рейтинге АТР. Матч завершился разгромной победой Синнера в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Спортсмены провели на корте 1 час и 4 минуты.
В следующем круге Синнер сыграет против победителя встречи между 19-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло и Томашем Махачем из Чехии, который располагается на 53-й строчке рейтинга АТР.
Напомним, в прошлом году 24-летний Синнер пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за дисквалификации. В марте 2024 года Янник Синнер дважды сдал положительную пробу на допинг. В январе 2025 года итальянец достиг соглашения с WADA о трехмесячной дисквалификации.
Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.