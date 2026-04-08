Тарасова: Решение жить в США в 90-е было правильным

Татьяна Тарасова не критикует США, но подчеркивает, что предложения о переезде ее больше не интересуют.
«Что должно случиться, чтобы я уехала из России? Я говорила, что решение в 90-е годы жить и работать в США было одним из лучших в моей жизни. От своих слов не отказываюсь, хотя сейчас модно Америку критиковать. Сегодня уже ничто не способно побудить меня уехать из России. Предложения, подобные тому, я после никогда не рассматривала. Мне уже много лет и я почти всю жизнь прожила в нашей стране. Уезжать из России я не хочу», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24.
Татьяне Тарасовой 79 лет. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей: Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), Алексей Ягудин (2002).