Тарасова: Решение жить в США в 90-е было правильным

«Что должно случиться, чтобы я уехала из России? Я говорила, что решение в 90-е годы жить и работать в США было одним из лучших в моей жизни. От своих слов не отказываюсь, хотя сейчас модно Америку критиковать. Сегодня уже ничто не способно побудить меня уехать из России. Предложения, подобные тому, я после никогда не рассматривала. Мне уже много лет и я почти всю жизнь прожила в нашей стране. Уезжать из России я не хочу», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24.