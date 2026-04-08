Андреева ожидает захватывающего матча в четвертьфинале турнира в Линце

Россиянка Мирра Андреева ожидает непростой, но захватывающий матч в четвертьфинале турнира WTA в Линце (Австрия). Комментарий Андреевой был предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.
Ее следующая соперница — румынка Сорана Кырстя. Кырстя обыграла венгерскую теннисистку Далму Галфи.
«Сорана — очень агрессивный игрок. Я изучала много статистики по ее подаче. Это опасный соперник. Мы недавно тренировались вместе. Впереди нас ждет сложная, но интересная игра», — отметила Андреева.
В предыдущем раунде россиянка одержала победу над американкой Слоан Стивенс со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.