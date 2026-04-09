Махач прервал рекордную серию Синнера на «Мастерсах»

На данный момент проходит матч третьего круга между 53-й ракеткой мира Томашем Махачем и вторым номером мирового рейтинга Янником Синнером. Первая партия осталась за Синнером — 6:1, вторую выиграл Махач на тай-брейке — 7:6 (7:3).
Махач прервал прервал рекордную серию Янника Синнера из 37 выигранных сетов подряд на турнирах категории АТР-1000 («Мастерс»). Последний раз Синнер проиграл сет на «Мастерсе» в сентябре 2025 года.
Ранее Синнер и Махач встречались трижды. Чех впервые смог выиграть партию у итальянского теннисиста.
Победитель встречи между 24-летним Синнером и 25-летним Махачем сыграет в четвертьфинале с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.