Махач прервал рекордную серию Синнера на «Мастерсах»

Чешский теннисист Томаш Махач выиграл сет у второй ракетки мира итальянца Янника Синнера на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

На данный момент проходит матч третьего круга между 53-й ракеткой мира Томашем Махачем и вторым номером мирового рейтинга Янником Синнером. Первая партия осталась за Синнером — 6:1, вторую выиграл Махач на тай-брейке — 7:6 (7:3).

Махач прервал прервал рекордную серию Янника Синнера из 37 выигранных сетов подряд на турнирах категории АТР-1000 («Мастерс»). Последний раз Синнер проиграл сет на «Мастерсе» в сентябре 2025 года.

Ранее Синнер и Махач встречались трижды. Чех впервые смог выиграть партию у итальянского теннисиста.

Победитель встречи между 24-летним Синнером и 25-летним Махачем сыграет в четвертьфинале с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.

Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше