Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Итальянский теннисист встречался с 53-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии. Матч завершился победой Синнера в трех сетах со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа и 1 минуту.

25-летний Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на турнирах категории АТР-1000 («Мастерс»). Последний раз Синнер проиграл сет на «Мастерсе» в сентябре 2025 года.

Янник Синнер оформил 14-ю победу подряд на «Мастерсах» со старта сезона. С 1990 года старт 14−0 удалось показать лишь трем спортсменам: Питу Сампрасу, Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру.

В четвертьфинале 24-летний Синнер сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима, который располагается на седьмом месте в рейтинге АТР. Счет личных встреч между соперниками 4−2 в пользу итальянца.

Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше