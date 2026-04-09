Бублик сыграет с Карлосом Алькарасом в ¼ финала в Монте-Карло

Призовой фонд более 6,3 млн евро.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, вышел в четвертьфинал турнира ATP-1000 в Монте-Карло.

В третьем круге он встретился с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, занимающим 26-е место в рейтинге ATP. Матч длился 2 часа 24 минуты и завершился победой Алькараса в трёх сетах — 6:1, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с лучшим теннисистом Казахстана Александром Бубликом. Их встреча запланирована на 10 апреля, начало в 17:00 по времени Астаны. Напомним, в третьем круге Бублик уверенно обыграл чеха Иржи Лехечку (13-е место ATP) со счётом 6:2, 7:5.

Призовой фонд турнира 2026 года в Монте-Карло составляет 6 309 095 евро, победитель получит 974 370 евро и 1000 рейтинговых очков ATP. Напомним, Алькарас является действующим чемпионом турнира, в прошлом финале он обыграл Стефаноса Циципаса.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
