Бублик сыграет с Карлосом Алькарасом в ¼ финала в Монте-Карло

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, вышел в четвертьфинал турнира ATP-1000 в Монте-Карло.
В третьем круге он встретился с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, занимающим 26-е место в рейтинге ATP. Матч длился 2 часа 24 минуты и завершился победой Алькараса в трёх сетах — 6:1, 4:6, 6:3.
В четвертьфинале Алькарас сыграет с лучшим теннисистом Казахстана Александром Бубликом. Их встреча запланирована на 10 апреля, начало в 17:00 по времени Астаны. Напомним, в третьем круге Бублик уверенно обыграл чеха Иржи Лехечку (13-е место ATP) со счётом 6:2, 7:5.
Призовой фонд турнира 2026 года в Монте-Карло составляет 6 309 095 евро, победитель получит 974 370 евро и 1000 рейтинговых очков ATP. Напомним, Алькарас является действующим чемпионом турнира, в прошлом финале он обыграл Стефаноса Циципаса.