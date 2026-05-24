Медведев опустился на восьмое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев потерял одну позицию в обновленном рейтинге ATP перед стартом «Ролан Гаррос».

Источник: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев опустился с седьмого на восьмое место в обновленном рейтинге ATP, опубликованном на сайте организации.

На прошлой неделе 30-летний россиянин не принимал участия в турнирах. В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев сыграет против австралийца Адама Уолтона.

Андрей Рублев сохранил 13-ю позицию в мировом рейтинге. В стартовом матче Открытого чемпионата Франции россиянин встретится с перуанцем Игнасио Бусе.

Карен Хачанов также остался на 15-й строчке рейтинга ATP. На старте турнира в Париже он сыграет против француза Артюра Жеа.

Первое место в рейтинге сохраняет итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев.

