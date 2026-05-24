Шнайдер поднялась на 23-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 25-го на 23-е место в обновленном рейтинге WTA, опубликованном на сайте организации.
В первом круге «Ролан Гаррос» вторая ракетка России сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа.
Мирра Андреева сохранила статус первой ракетки России и осталась на восьмой строчке мирового рейтинга. На старте Открытого чемпионата Франции она встретится с француженкой Фионой Ферро.
Екатерина Александрова сохранила 14-ю позицию. Анна Калинская опустилась с 22-го на 24-е место, а Людмила Самсонова потеряла семь строчек и теперь занимает 27-ю позицию.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана, третьей идет польская теннисистка Ига Швентек.