Шнайдер поднялась на 23-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер отыграла две позиции в обновленном рейтинге WTA перед стартом «Ролан Гаррос».

Источник: AP 2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 25-го на 23-е место в обновленном рейтинге WTA, опубликованном на сайте организации.

В первом круге «Ролан Гаррос» вторая ракетка России сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа.

Мирра Андреева сохранила статус первой ракетки России и осталась на восьмой строчке мирового рейтинга. На старте Открытого чемпионата Франции она встретится с француженкой Фионой Ферро.

Екатерина Александрова сохранила 14-ю позицию. Анна Калинская опустилась с 22-го на 24-е место, а Людмила Самсонова потеряла семь строчек и теперь занимает 27-ю позицию.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана, третьей идет польская теннисистка Ига Швентек.

Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
