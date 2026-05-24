Тони Надаль назвал Синнера идеальным игроком для работы

Бывший тренер Рафаэля Надаля высоко оценил дисциплину и менталитет первой ракетки мира Янника Синнера.

Тони Надаль, дядя и многолетний тренер Рафаэля Надаля, рассказал, какого современного теннисиста хотел бы тренировать. Его слова приводит Tennis Tonic.

«Я бы тренировал Синнера. У него дисциплина, воспитание и менталитет величайших. Мне нравится работать с людьми, которые не создают проблем и принимают правду, даже когда она неприятна», — заявил Надаль.

Испанский специалист также рассказал о принципах работы с Рафаэлем Надалем, которого тренировал большую часть карьеры.

«Я всегда был очень требователен к Рафаэлю, потому что мы стремились к очень высоким целям. Результат не так важен, как путь к нему», — отметил Тони Надаль.

По словам тренера, современный теннис все чаще делает акцент на быстром результате вместо процесса развития игрока. Надаль подчеркнул, что всегда предпочитал честный разговор с теннисистами, даже если он был неприятным.

Также специалист вспомнил эпизод перед финалом турнира в Монте-Карло против Роджера Федерера, когда честно сказал Рафаэлю, что швейцарец превосходит его по ряду игровых компонентов.

«Если хочешь, я могу тебя обмануть. Но корт нас не обманет», — сказал тогда Надаль своему племяннику.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
