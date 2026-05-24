Тони Надаль назвал Синнера идеальным игроком для работы

Тони Надаль, дядя и многолетний тренер Рафаэля Надаля, рассказал, какого современного теннисиста хотел бы тренировать. Его слова приводит Tennis Tonic.
«Я бы тренировал Синнера. У него дисциплина, воспитание и менталитет величайших. Мне нравится работать с людьми, которые не создают проблем и принимают правду, даже когда она неприятна», — заявил Надаль.
Испанский специалист также рассказал о принципах работы с Рафаэлем Надалем, которого тренировал большую часть карьеры.
«Я всегда был очень требователен к Рафаэлю, потому что мы стремились к очень высоким целям. Результат не так важен, как путь к нему», — отметил Тони Надаль.
По словам тренера, современный теннис все чаще делает акцент на быстром результате вместо процесса развития игрока. Надаль подчеркнул, что всегда предпочитал честный разговор с теннисистами, даже если он был неприятным.
Также специалист вспомнил эпизод перед финалом турнира в Монте-Карло против Роджера Федерера, когда честно сказал Рафаэлю, что швейцарец превосходит его по ряду игровых компонентов.
«Если хочешь, я могу тебя обмануть. Но корт нас не обманет», — сказал тогда Надаль своему племяннику.