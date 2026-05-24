Российская теннисистка объяснила решение выступать за Испанию

Российская теннисистка Оксана Селехметьева прокомментировала получение испанского паспорта и смену спортивного гражданства. Она заявила, что это непростой, но необходимый шаг для её профессионального роста.

Источник: Reuters

Теннисистка Оксана Селехметьева прокомментировала решение сменить спортивное гражданство.

На этой неделе уроженка России Селехметьева получила испанский паспорт и теперь представляет эту страну на соревнованиях.

«Карьера у нас одна. Я родилась в России, это мой дом, но я долгое время тренируюсь в Испании. Надеюсь, что это решение будет понятно людям. Кому-то будет грустно, но я думаю о себе и карьере. Думаю, для меня это лучшее решение», — заявила Селехметьева в интервью «Чемпионату».

Сегодня, 24 мая, Оксана Селехметьева проиграла украинке Марте Костюк со счетом 2:6, 3:6 в матче первого круга турнира «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).