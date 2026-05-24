Российская теннисистка объяснила решение выступать за Испанию

Теннисистка Оксана Селехметьева прокомментировала решение сменить спортивное гражданство.
На этой неделе уроженка России Селехметьева получила испанский паспорт и теперь представляет эту страну на соревнованиях.
«Карьера у нас одна. Я родилась в России, это мой дом, но я долгое время тренируюсь в Испании. Надеюсь, что это решение будет понятно людям. Кому-то будет грустно, но я думаю о себе и карьере. Думаю, для меня это лучшее решение», — заявила Селехметьева в интервью «Чемпионату».
Сегодня, 24 мая, Оксана Селехметьева проиграла украинке Марте Костюк со счетом 2:6, 3:6 в матче первого круга турнира «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).