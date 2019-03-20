Темнокожий волейболист питерского «Зенита» забрал дочь из балетной школы из-за расистского отношения
Школа все отрицает.
Школа все отрицает.
Присцила Камехо, жена игрока волейбольного «Зенита» (Санкт-Петербург) Ореоля Камехо, сообщила, что столкнулась с проявлениями расизма.
«Хочу поделиться с вами случаем, произошедшим с моей 4-летней малышкой в танцевальной школе. Наша семья прибыла в Россию по приглашению волейбольного клуба «Зенит» (мы с мужем спортсмены). Выбирая дополнительные занятия для девочки, остановились на танцах. Школу выбирали по рекомендации клуба.
Сначала все шло хорошо. Дочка посещала занятия с удовольствием. Со стороны преподавателя нареканий никаких не было. Нас устраивало, что дочь, занимаясь в группе, погружается в языковую среду, ведь
И вдруг меня приглашает директор школы и предлагает перевести ее на индивидуальные занятия без объяснения причин. А причина была: как оказалось, некоторые родители были против общения их детей с моей темнокожей малышкой.
Я всегда верила, что люди, занимающиеся организацией детского досуга, должны уделять внимание не только развитию профессиональных навыков, но и уделять большое внимание вопросам дружбы, уважения к друг другу независимо от цвета кожи и физических недостатков.
Я считаю, что в данном случае директор должна была встать на защиту интересов малышки, а не идти на поводу у родителей с расистскими замашками. Или она тоже придерживается таких взглядов? Из школы мы ушли. Не хотелось, чтобы наша крошка проходила через такое отношение. По рекомендации друзей нашли другую. Верю, что в России много чутких, отзывчивых, искренних людей, которым важен не цвет кожи, а простые человеческие отношения, но осадок остался", — написала жена волейболиста в инстаграме.
Ореоль Камехо — кубинец, который в прошлом году получил российское гражданство. За «Зенит» он играет с 2017 года.
Школа балета Lil Ballerine ответил на обвинения жены волейболиста «Зенита».
«Мы никого не просили перевести на индивидуальное обучение, так как не имеем на это права. Мы предложили маме темнокожей девочки взять один дополнительный урок с преподавателем с целью улучшения дисциплины на уроке и затем продолжить обучение в своей группе, так как девочка не слушала преподавателя и не выполняла упражнения. Видеозаписи, подтверждающие этот факт, у нас имеются.
Данное предложение не было вызвано цветом кожи или национальностью. Мы предложили дополнительный урок только с целью лучшей адаптации ребенка к новой для нее школе, потому что все дети разные. Очень жаль, что нас не так поняли и раздули из этого скандал".
Илья Андреев