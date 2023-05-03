Лидера сборной Бразилии забанили на пять лет за пост в соцсетях

Источник: COB

В январе 2023 года 35-летний волейболист, открыто поддерживающий бывшего президента страны Жаира Болсонару, опубликовал в соцсетях опрос на фоне фотографии из стрелкового клуба, спросив у своих подписчиков, выстрелят ли они одним из этих пистолетов в «лицо Луле?».

В октябре 2022 года в Бразилии состоялись президентские выборы. Действующий на тот момент президент страны Жаир Болсонару во втором туре проиграл Луле с разницей 1,8% голосов избирателей. Таким образом, Лула спустя 12 лет вернулся на пост президента Бразилии, который он уже занимал с 2003 по 2011 год.

Изначально за свои действия Уоллес был отстранен от игр в бразильской Суперлиге на 90 дней, но волейбольный суд разрешил диагональному сыграть 30 апреля в финале бразильской Суперлиги. Посчитав это разрешение незаконным, комитет по этике увеличил дисквалификацию бразильцу до пяти лет.