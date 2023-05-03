Лидера сборной Бразилии забанили на пять лет за пост в соцсетях

В январе 2023 года 35-летний волейболист, открыто поддерживающий бывшего президента страны Жаира Болсонару, опубликовал в соцсетях опрос на фоне фотографии из стрелкового клуба, спросив у своих подписчиков, выстрелят ли они одним из этих пистолетов в «лицо Луле?».
В октябре 2022 года в Бразилии состоялись президентские выборы. Действующий на тот момент президент страны Жаир Болсонару во втором туре проиграл Луле с разницей 1,8% голосов избирателей. Таким образом, Лула спустя 12 лет вернулся на пост президента Бразилии, который он уже занимал с 2003 по 2011 год.
Изначально за свои действия Уоллес был отстранен от игр в бразильской Суперлиге на 90 дней, но волейбольный суд разрешил диагональному сыграть 30 апреля в финале бразильской Суперлиги. Посчитав это разрешение незаконным, комитет по этике увеличил дисквалификацию бразильцу до пяти лет.
Уоллес известен как один из лидеров сборной Бразилии по волейболу, которая выиграла Олимпийские игры Рио в 2016 году. В 2012 году он стал самым результативным игроком своей сборной в олимпийском финале в Лондоне (26 очков), в котором бразильцы проиграли сборной России.