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15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Польская волейболистка рассказала об отношении к себе на Родине из-за выступлений за российский клуб

Бывшая волейболистка калининградского «Локомотива» Мальвина Смажек призналась, что столкнулась в Польше с травлей из-за игры в России.

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Источник: РИА "Новости"

Диагональная сборной Польши выступала за калининградский «Локомотив» с 2021 по 2022 год и стала в его составе чемпионкой России. Спортсменка рассказала, что столкнулась в Польше с травлей из-за выступлений в России.

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня. Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Все началось в России, и это был момент, когда меня все переполняло. Внутри меня все копилось, но ситуация убивала меня», — цитирует Смажек польское издание Sport.

В настоящий момент польская волейболистка проходит лечение от депрессии.

Смажек продолжила свою карьеру в бразильском клубе «Озаску».

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