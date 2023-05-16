Польская волейболистка рассказала об отношении к себе на Родине из-за выступлений за российский клуб

Диагональная сборной Польши выступала за калининградский «Локомотив» с 2021 по 2022 год и стала в его составе чемпионкой России. Спортсменка рассказала, что столкнулась в Польше с травлей из-за выступлений в России.

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня. Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Все началось в России, и это был момент, когда меня все переполняло. Внутри меня все копилось, но ситуация убивала меня», — цитирует Смажек польское издание Sport.