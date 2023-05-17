ВФВ договаривается о товарищеских матчах сборной России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что сборная России может провести товарищеские матчи с Ираном и Китаем.

«В августе пройдут сборы и мужской и женской сборной. Мы пытаемся сделать для них серьезный календарь, с Китаем ближе всего к соглашению о товарищеских матчах, и с Ираном у мужчин», — приводит слова Яременко РИА Новости.