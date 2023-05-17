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16:35 (мск), источник: Sportmail.ru

ВФВ договаривается о товарищеских матчах сборной России

Сборная России может сыграть товарищеские матчи со сборными Китая и Ирана.

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Источник: РИА "Новости"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что сборная России может провести товарищеские матчи с Ираном и Китаем.

«В августе пройдут сборы и мужской и женской сборной. Мы пытаемся сделать для них серьезный календарь, с Китаем ближе всего к соглашению о товарищеских матчах, и с Ираном у мужчин», — приводит слова Яременко РИА Новости.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от турниров сборные и клубы из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

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