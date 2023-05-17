ВФВ договаривается о товарищеских матчах сборной России
Сборная России может сыграть товарищеские матчи со сборными Китая и Ирана.
Сборная России может сыграть товарищеские матчи со сборными Китая и Ирана.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что сборная России может провести товарищеские матчи с Ираном и Китаем.
«В августе пройдут сборы и мужской и женской сборной. Мы пытаемся сделать для них серьезный календарь, с Китаем ближе всего к соглашению о товарищеских матчах, и с Ираном у мужчин», — приводит слова Яременко РИА Новости.
1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от турниров сборные и клубы из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.