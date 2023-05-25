Олимпийская чемпионка из России рассказала о лечении рака

"Я лечусь в Ростове-на-Дону, в Научно-исследовательском онкологическом институте — это 5−7 минут от нашего дома. Хотя многие сразу предлагали помощь, поехать в Москву, в Корею, в Италию… У меня идет уже второй курс химиотерапии, клиника и врачи супер — все замечательно, в плане отношения и профессионализма мне нравится.

Первый курс — самый долгий и тяжелый, потому что в организм все вводится впервые. В первый день капельница стояла 9 часов. Я была мобильна, но всегда с ней, с этими колесиками — ходила в туалет, по палате. На второй день было легче — 7 часов с капельницей, потом 4 часа и дальше до седьмого дня буквально 2 часа", — сказала олимпийская чемпионка по гандболу.