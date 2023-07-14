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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Волейболист Ильиных заявил, что не признавался в употреблении допинга

Российский волейболист Дмитрий Ильиных не признавался в употреблении допинга, он признал факт обнаружения в своей пробе запрещенного препарата.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не признавался в употреблении допинга. Я признал факт обнаружения в пробе запрещенного препарата», — приводит слова Ильиных ТАСС.

Ранее стало известно, что Ильиных был дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится 25 ноября 2023 года.

36-летний спортсмен завершил карьеру осенью 2021 года. В декабре 2021 года он занял пост спортивного директора «Белогорья». Волейболист является победителем Олимпийских игр в Лондоне (2012) и Мировой лиги (2011). Из-за дисквалификации он был лишен званий чемпиона Европы (2013), победителя Всемирной Универсиады (2013), серебряного призера Всемирного кубка чемпионов (2013).

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