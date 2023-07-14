Волейболист Ильиных заявил, что не признавался в употреблении допинга

«Я не признавался в употреблении допинга. Я признал факт обнаружения в пробе запрещенного препарата», — приводит слова Ильиных ТАСС.

Ранее стало известно, что Ильиных был дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится 25 ноября 2023 года.

36-летний спортсмен завершил карьеру осенью 2021 года. В декабре 2021 года он занял пост спортивного директора «Белогорья». Волейболист является победителем Олимпийских игр в Лондоне (2012) и Мировой лиги (2011). Из-за дисквалификации он был лишен званий чемпиона Европы (2013), победителя Всемирной Универсиады (2013), серебряного призера Всемирного кубка чемпионов (2013).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aa8f04f85203527f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239122&autoplay=1&muted=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.