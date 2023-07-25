85-летний Карполь будет главным тренером «Уралочки-НТМК» в новом сезоне

Николай Карполь будет главным тренером женской волейбольной команды «Уралочка-НТМК» в предстоящем сезоне, сообщает ТАСС.

Ранее Карполь вошел в Книгу рекордов России, проработав в «Уралочке» 49 лет и 8 месяцев.

«Николай Васильевич планирует работать настолько активно, насколько это возможно. Сейчас он работает достаточно активно. Провел сбор, также и следующий этап подготовки проведет самостоятельно. Он будет работать главным тренером в предстоящем сезоне», — сказала генеральный директор клуба «Уралочка-НТМК» Валентина Огиенко.

Последние сезоны Николай Васильевич работал в клубе старшим тренером. Главный тренером «Уралочки» был внук специалиста Михаил Карполь. В минувшем сезоне уральский клуб занял 11-е место в чемпионате России и не смог выйти в плей-офф.

11 раз тренер приводил «Уралочку» к победе в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России.