85-летний Карполь будет главным тренером «Уралочки-НТМК» в новом сезоне
Легендарный российский специалист Николай Карполь работает в уральском клубе с 1969 года.
Легендарный российский специалист Николай Карполь работает в уральском клубе с 1969 года.
Николай Карполь будет главным тренером женской волейбольной команды «Уралочка-НТМК» в предстоящем сезоне, сообщает ТАСС.
Ранее Карполь вошел в Книгу рекордов России, проработав в «Уралочке» 49 лет и 8 месяцев.
«Николай Васильевич планирует работать настолько активно, насколько это возможно. Сейчас он работает достаточно активно. Провел сбор, также и следующий этап подготовки проведет самостоятельно. Он будет работать главным тренером в предстоящем сезоне», — сказала генеральный директор клуба «Уралочка-НТМК» Валентина Огиенко.
Последние сезоны Николай Васильевич работал в клубе старшим тренером. Главный тренером «Уралочки» был внук специалиста Михаил Карполь. В минувшем сезоне уральский клуб занял 11-е место в чемпионате России и не смог выйти в плей-офф.
11 раз тренер приводил «Уралочку» к победе в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России.
С женскими сборными страны Карполь сумел дважды выиграть Олимпийские игры (1980, 1988), один раз — чемпионат мира (1990), семь раз — чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001).