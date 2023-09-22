Олимпийская чемпионка по волейболу умерла в 43 года

«Валевска была особенным игроком, ее спортивная карьера навсегда останется в памяти и уважении. В это трудное время CBV сочувствует семье и друзьям этого великого игрока», — сказал президент CBV Радамес Латтари.

Валевска — чемпионка Игр 2008 года в Пекине, бронзовый призер Олимпиады в Сиднее и серебряный призер чемпионата мира 2006 года.