Олимпийская чемпионка по волейболу умерла в 43 года
О смерти бразильской волейболистки Оливейры Валевска, в составе «Заречье-Одинцово» становившейся чемпионкой России, сообщается на сайте Бразильской конфедерации волейбола.
О смерти бразильской волейболистки Оливейры Валевска, в составе «Заречье-Одинцово» становившейся чемпионкой России, сообщается на сайте Бразильской конфедерации волейбола.
«Валевска была особенным игроком, ее спортивная карьера навсегда останется в памяти и уважении. В это трудное время CBV сочувствует семье и друзьям этого великого игрока», — сказал президент CBV Радамес Латтари.
Валевска — чемпионка Игр 2008 года в Пекине, бронзовый призер Олимпиады в Сиднее и серебряный призер чемпионата мира 2006 года.
Центральная блокирующая на протяжении карьеры выступала в ряде бразильских клубов, итальянском «Сирио», испанской «Мурсии», а также в российском «Заречье-Одинцово», в составе которого в 2010 году стала чемпионкой России.