Польша проведет чемпионат мира по волейболу в 2027 году

Решение было принято на втором европейском конгрессе спорта и туризма в польском городе Закопан. О том, что Польша получила право на проведение волейбольного мундиаля объявили премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр спорта и туризма Камиль Бортничук.

Это уже четвертый крупный международный турнир по волейболу, который организует Польша. В 2014 году страна принимала мужской чемпионат мира, а в 2022 году принимала сразу два мундиаля — мужской совместно со Словенией и женский совместно с Нидерландами.

Мужская сборная Польши является одной из сильнейших волейбольных команд в мире. За последние десять лет поляки выиграл четыре крупных турнира — два чемпионата мира (2014, 2018), чемпионат Европы (2023) и Лигу Наций (2023).

Примечательно, что следующий чемпионат мира по волейболу среди мужчин запланирован на 2025 год и место его проведения до сих пор не определено.