Польша проведет чемпионат мира по волейболу в 2027 году
Польша стала хозяйкой чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2027 года. Об этом сообщает портал WorldofVolley.
Польша стала хозяйкой чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2027 года. Об этом сообщает портал WorldofVolley.
Решение было принято на втором европейском конгрессе спорта и туризма в польском городе Закопан. О том, что Польша получила право на проведение волейбольного мундиаля объявили премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр спорта и туризма Камиль Бортничук.
Это уже четвертый крупный международный турнир по волейболу, который организует Польша. В 2014 году страна принимала мужской чемпионат мира, а в 2022 году принимала сразу два мундиаля — мужской совместно со Словенией и женский совместно с Нидерландами.
Мужская сборная Польши является одной из сильнейших волейбольных команд в мире. За последние десять лет поляки выиграл четыре крупных турнира — два чемпионата мира (2014, 2018), чемпионат Европы (2023) и Лигу Наций (2023).
Примечательно, что следующий чемпионат мира по волейболу среди мужчин запланирован на 2025 год и место его проведения до сих пор не определено.
Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил, что страна хочет принять летние Олимпийские игры в 2036 году и уже готовит соответствующую заявку.