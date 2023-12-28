Николай Карполь уступил пост тренера «Уралочки» своему внуку

«Михаил Карполь назначен на должность главного тренера “Уралочки-НТМК”. Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером “Уралочки-НТМК”, — сказано в сообщении клуба.

В клубе пояснили, что это не означает отставки 85-летнего Николая Карполя. Он по-прежнему руководит командой и может выполнять функции тренера.

«Должность Николая Васильевича — главный тренер ВК “Уралочка”. Он куратор обоих главных тренеров команд “Уралочка-НТМК” и “Уралочка-2”. При этом его позиция позволяет выходить и руководить командой на матчи на позицию главного тренера той или другой команды. Главные тренеры “Уралочки-НТМК” и “Уралочки-2” будут руководить вместе с ним — это называется старший тренер», — заявили в пресс-службе «Уралочки-НТМК» корреспонденту «Чемпионата».

В сезоне-2021/22 Михаил Карполь уже занимал пост главного тренера «Уралочки». Тогда екатеринбургский клуб под его руководством завоевал серебро чемпионата России.

Нынешний сезон «Уралочка» начала под руководством 85-летнего Николая Карполя. В мае этого года Карполь установил рекорд по наибольшему стажу в должности тренера в волейбольном клубе — 49 лет 8 месяцев. Он возглавлял «Уралочку» с 1969 года, став с ней 11-кратным чемпионом СССР, 14-кратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка европейских чемпионов.

Михаил является внуком Николая Карполя. В 1993 году его родители погибли в автокатастрофе, после чего Михаил Карполь с супругой решили усыновить своего четырехлетнего внука.

Ранее Карполь-старший сообщал, что нынешний сезон может стать для него последним в тренерской работе.