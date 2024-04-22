Российская волейболистка подняла Кубок чемпионата Турции

Капитан «Фенербахче» Эра Эрдем передала свое право первой поднять чемпионский трофей 20-летней россиянке Арине Федоровцевой, которая стала лучшей подающей турнира. Российская доигровщица выполнила 92 эйса в 32 матчах чемпионата, что в два раза больше, чем у ближайшей преследовательницы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b21a0e201cd3cfac&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241246" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В решающей игре Федоровцева стала третьим самым результативным игроком своей команды, набрав девять очков (три брейковых) и выполнив один эйс. Российская блокирующая Ирина Фетисова провела встречу в запасе.

Федоровцева выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Она стала двукратной чемпионкой Турции — в прошлом году «канарейки» в финальной серии также обыграли «Эджзаджибаши». В марте «Фенербахче» обыграл стамбульскую команду в финале Кубка Турции (25:23, 16:25, 25:17, 25:20), а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где в золотом сете уступил «Милану» (11:15).