Российская волейболистка подняла Кубок чемпионата Турции
«Фенербахче» одержал победу над «Эджзаджибаши» (25:18, 25:22, 27:25) в решающем пятом матче финальной серии женского чемпионата Турции по волейболу.
«Фенербахче» одержал победу над «Эджзаджибаши» (25:18, 25:22, 27:25) в решающем пятом матче финальной серии женского чемпионата Турции по волейболу.
Капитан «Фенербахче» Эра Эрдем передала свое право первой поднять чемпионский трофей 20-летней россиянке Арине Федоровцевой, которая стала лучшей подающей турнира. Российская доигровщица выполнила 92 эйса в 32 матчах чемпионата, что в два раза больше, чем у ближайшей преследовательницы.
В решающей игре Федоровцева стала третьим самым результативным игроком своей команды, набрав девять очков (три брейковых) и выполнив один эйс. Российская блокирующая Ирина Фетисова провела встречу в запасе.
Федоровцева выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Она стала двукратной чемпионкой Турции — в прошлом году «канарейки» в финальной серии также обыграли «Эджзаджибаши». В марте «Фенербахче» обыграл стамбульскую команду в финале Кубка Турции (25:23, 16:25, 25:17, 25:20), а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где в золотом сете уступил «Милану» (11:15).
Для 29-летней Фетисовой это был первый сезон за «Фенербахче». В составе «Эджзаджибаши» выступает российская доигровщица Ирина Воронкова.