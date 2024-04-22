Волейболистка молодежной сборной России скончалась в 21 год

«Вчера вечером на 22-м году жизни скончалась волейболистка пляжного “Заречья”, игрок молодежной сборной страны Арина Михайлина. Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

По информации издания «Московский комсомолец», Михайлину обнаружили вечером в воскресенье, 21 апреля, возле общежития Московского энергетического института (МЭИ) на 1-й улице Синичкина. Врачи попытались спасти жизнь молодой волейболистке, но реанимировать ее им не удалось.