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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Волейболистка молодежной сборной России скончалась в 21 год

Игрок молодежной сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Источник: Всероссийская федерация волейбола

«Вчера вечером на 22-м году жизни скончалась волейболистка пляжного “Заречья”, игрок молодежной сборной страны Арина Михайлина. Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

По информации издания «Московский комсомолец», Михайлину обнаружили вечером в воскресенье, 21 апреля, возле общежития Московского энергетического института (МЭИ) на 1-й улице Синичкина. Врачи попытались спасти жизнь молодой волейболистке, но реанимировать ее им не удалось.

В 2018 году Михайлина стала победительницей первенства России среди девушек до 17 лет. Она имела звание кандидата в мастера спорта и была членом молодежной сборной России.

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