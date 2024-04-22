Волейболистка молодежной сборной России скончалась в 21 год
Игрок молодежной сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Игрок молодежной сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
«Вчера вечером на 22-м году жизни скончалась волейболистка пляжного “Заречья”, игрок молодежной сборной страны Арина Михайлина. Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.
По информации издания «Московский комсомолец», Михайлину обнаружили вечером в воскресенье, 21 апреля, возле общежития Московского энергетического института (МЭИ) на 1-й улице Синичкина. Врачи попытались спасти жизнь молодой волейболистке, но реанимировать ее им не удалось.
В 2018 году Михайлина стала победительницей первенства России среди девушек до 17 лет. Она имела звание кандидата в мастера спорта и была членом молодежной сборной России.