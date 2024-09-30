Итальянский клуб «Валлефолья» вывел из обращения номер Кошелевой

Как сообщает пресс-служба клуба, номер бывшей волейболистки итальянского клуба «Валлефолья» Татьяны Кошелевой был выведен из обращения.
«Номер бывшего капитана нашей команды Татьяны Кошелевой выведен из обращения. После трех фантастических лет в качестве капитана нашей команды клуб объявляет ее номер недоступным для остальных игроков в знак признательности за все, что она сделала для нашей команды», — сказано в заявлении клуба. Спортсменка выступала в команде под 15-м номером с 2021 по 2024 год.
«Вчера был особенный вечер. Мой клуб устроил мне невероятный сюрприз! Номер 15 навсегда останется моим в “Валлефолье”.Могла ли я мечтать о большем? Мое сердце наполнено гордостью, любовью и ценностями, которые мы воплощаем каждый день. Благодарю всех, кто сделал этот важный момент жизни таким неповторимым», — написала Кошелева в своем аккаунте в социальной сети.
За свою карьеру Татьяна Кошелева выступала за итальянские «Валлефолью» и «Савино», турецкие «Галатасарай» и «Эджзаджибаши», китайский «Гуандун», московское «Динамо», «Динамо-Казань», краснодарское «Динамо», калининградский «Локомотив» и подмосковное «Заречье».
В составе сборной России Кошелева становилась чемпионкой мира в 2010 году и Европы в 2013 и 2015 годах.