Итальянский клуб «Валлефолья» вывел из обращения номер Кошелевой

«Номер бывшего капитана нашей команды Татьяны Кошелевой выведен из обращения. После трех фантастических лет в качестве капитана нашей команды клуб объявляет ее номер недоступным для остальных игроков в знак признательности за все, что она сделала для нашей команды», — сказано в заявлении клуба. Спортсменка выступала в команде под 15-м номером с 2021 по 2024 год.