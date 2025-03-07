Польский клуб снялся с турнира из-за участия команд из России

«Ключевым фактором нашего отказа стала информация об участии двух клубов из России. После консультаций с Федерацией волейбола Польши и Польской волейбольной лигой мы поддержали позицию польского волейбольного сообщества, исключающую соревнования с российскими командами. Наше решение выражает солидарность и последовательную приверженность принципам, установленным польским волейболом на клубном и международном уровнях», — сказано в заявлении клуба.