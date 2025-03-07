Польский клуб снялся с турнира из-за участия команд из России

Турнир пройдет в Дубае с 12 по 20 марта. На нем выступят московское «Динамо» и «Нова» из Новокуйбышевска (Самарская область). Этот турнир станет первым международным соревнованием для российских клубов за три года.
«Ключевым фактором нашего отказа стала информация об участии двух клубов из России. После консультаций с Федерацией волейбола Польши и Польской волейбольной лигой мы поддержали позицию польского волейбольного сообщества, исключающую соревнования с российскими командами. Наше решение выражает солидарность и последовательную приверженность принципам, установленным польским волейболом на клубном и международном уровнях», — сказано в заявлении клуба.
Сборные России и Белоруссии решением Международной федерации волейбола (FIVB) отстранены от участия в международных соревнованиях.
На турнире NAS Sports Tournament выступят также французская «Тулуза», египетские клубы «Замалек» и «Аль-Ахли», чемпион Бразилии «Крузейро» и неназванная команда из Италии. Все команды сыграют в турнире под другими названиями, в частности «Динамо» и «Нова» получат названия The Emperor и Aljawareh соответственно. Призовой фонд турнира составляет 1,5 млн дирхамов (36,5 млн рублей).