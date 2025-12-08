У волейболиста «Локомотива» Сэма Деру обнаружили рак

«Контракт нашего доигровщика продолжает действовать, он остантся в команде, вместе с нами. Все наши мысли только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении. Поддержим нашего игрока в этой сложной битве», — говорится в сообщении новосибирского клуба.