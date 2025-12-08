У волейболиста «Локомотива» Сэма Деру обнаружили рак

Пресс-служба команды объявила, что 33-летний Сэм Деру пройдет курс химиотерапии.
«Контракт нашего доигровщика продолжает действовать, он остантся в команде, вместе с нами. Все наши мысли только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении. Поддержим нашего игрока в этой сложной битве», — говорится в сообщении новосибирского клуба.
Сэм Деру — третий бомбардир «Локомотива» в текущем чемпионате России. Он набрал 99 очков в восьми матчах. Он пропустил последние два матча команды.
Доигровщик перешел в новосибирский клуб в 2025 году. Он с 2019 года выступает (с перерывом на один сезон) в России. Ранее бельгиец играл в составе московского «Динамо» и казанского «Зенита».
Деру четыре раза побеждал в чемпионате России, выиграл с «Динамо» Кубок ЕКВ.