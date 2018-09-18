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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Ефимова показала фото в купальнике (фото)

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила новую фотографию в своем инстаграме.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка показала подписчикам фото из отпуска в Мексике — когда она была с длинными волосами.

«Просто давно не было фото в купальнике. P. S. Скучаю по своим длинным волосам», — подписала фото Ефимова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этим летом Ефимова завоевала 4 золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго. А на стартовавшем в сентябре Кубке мира российская пловчиха одержала по две победы на этапах в Казани и Дохе.

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