Ефимова показала фото в купальнике (фото)
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила новую фотографию в своем инстаграме.
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила новую фотографию в своем инстаграме.
Спортсменка показала подписчикам фото из отпуска в Мексике — когда она была с длинными волосами.
«Просто давно не было фото в купальнике.
Этим летом Ефимова завоевала 4 золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго. А на стартовавшем в сентябре Кубке мира российская пловчиха одержала по две победы на этапах в Казани и Дохе.