Ефимова показала фото в купальнике (фото)

Спортсменка показала подписчикам фото из отпуска в Мексике — когда она была с длинными волосами. «Просто давно не было фото в купальнике. P. S. Скучаю по своим длинным волосам», — подписала фото Ефимова.

Этим летом Ефимова завоевала 4 золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго. А на стартовавшем в сентябре Кубке мира российская пловчиха одержала по две победы на этапах в Казани и Дохе.